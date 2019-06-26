Главный нарколог России: кальян - это путь к слабоумию

Главный нарколог России Евгению Брюн считает, что вейпы и кальяны необходимо приравнять к обычным сигаретам, поскольку они тоже наносят урон здоровью человека. По словам Брюна, в жидкости для вейпов содержаться специальные растворители, которые приводят к слабоумию, поскольку действуют также, как и сивушные масла в алкоголе.



Пар вейпов содержит в себе токсичные металлы?