Главный нарколог России Евгению Брюн считает, что вейпы и кальяны необходимо приравнять к обычным сигаретам, поскольку они тоже наносят урон здоровью человека. По словам Брюна, в жидкости для вейпов содержаться специальные растворители, которые приводят к слабоумию, поскольку действуют также, как и сивушные масла в алкоголе.
"Несмотря на то, что продажи электронных сигарет упали, молодые люди все равно продолжают активно их использовать, не осознавая, какой вред они могут причинить своему здоровью. Выбор между обычной сигаретой и вейпом - это выбор между раком легких и слабоумием", - утверждает нарколог.
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