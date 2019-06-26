Кардиологи утверждают, что у курящих женщин в 13 раз возрастает риск развития сердечного приступа по сравнению с представительницами слабого пола, у которых нет этой вредной привычки.
Чтобы установить этот факт медики провели комплексное исследование более трех тысяч пациентов с инфарктом миокарда. Результаты исследования показали, что курение является наиболее губительным для женщин в возрасте от 18 до 49 лет. У мужчин рис возникновения сердечных заболеваний из-за курения ниже в 1,5 раза, чем у женщин.
Во время учений в Германии столкнулись два истребителя. Оба пилота успели катапультироваться, однако выжить удалось только одному.
Если кто-то думает, что ПАСЕ обсуждает вопрос о возвращении России из-за того, что там пересмотрели свои взгляды на нее, то он жестко ошибается.
Жириновский заявил, что россияне много переплачивают за услуги ЖКХ и что в ЛДПР есть группа экспертов, готовая предоставить достоверные доказательства этого.