Врачи назвали курение главной опасностью для здоровья женщин

Кардиологи утверждают, что у курящих женщин в 13 раз возрастает риск развития сердечного приступа по сравнению с представительницами слабого пола, у которых нет этой вредной привычки.



Ученые выяснили, почему женщинам тяжелее бросить курить / Новости от 06.02.2019 10:54

Чтобы установить этот факт медики провели комплексное исследование более трех тысяч пациентов с инфарктом миокарда. Результаты исследования показали, что курение является наиболее губительным для женщин в возрасте от 18 до 49 лет. У мужчин рис возникновения сердечных заболеваний из-за курения ниже в 1,5 раза, чем у женщин.