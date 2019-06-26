Британские медики: лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск деменции

Антихолинергические препараты связаны с увеличением риска деменции почти на 50%. К таким выводам пришли специалисты британского Университета Ноттингема.



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Как уточняет портал Medikforum, речь идет о распространенной разновидности рецептурных препаратов, которые применяются для лечения эпилепсии, болезни Паркинсона и депрессии.

Британские специалисты в течение десяти лет наблюдали более чем за 280 тысячами человек, чтобы выяснить, как те или иные препараты влияют на риск деменции. Почти 59 тысяч из них в какой-то период жизни столкнулись со старческим слабоумием. За 11 лет до наступления первых симптомов 56% пациентов получили рецепты на антихолинергические препараты.

По мнению ученых, причиной этому могут служить повреждения нервных клеток в ходе прием лекарств. Авторы исследования просят принимающих антихолинергические препараты людей не отказываться от их проема, поскольку наличие прямой причинно-следственной связи еще не установлено.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Национальное агентство Франции по безопасности лекарственных средств остановило действие регистрационных паспортов всех препаратов, содержащих вещество фенспирид, и приступило к их изъятию из свободной продажи.

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