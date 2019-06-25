Врач-терапевт: признаком рака может быть отвращение к мясу

Недавно ученые из Великобритании заявили, что опухшие пальцы и выпуклые блестящие ногтевые пластины могут свидетельствовать о развитии рака.



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Это действительно так, подтвердила врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина.

Об этом сообщает издание "Медикфорум".

Однако, предупреждает специалист, утверждать, что опухшие пальцы и выпуклые ногти всегда указывают на наличие онкологического заболевания, в корне неправильно. По словам Анны Землянухиной, "ногти как часовые стекла и пальцы как барабанные палочки" могут быть, например, результатом и развивающегося пневмосклероза.

Врач-терапевт высшей категории заявляет, что к онкологу следует всенепременно обращаться при резком снижении веса, потере аппетита или появлению отвращения к мясу.

Также, делится Анна Землянухина, стоит внимательно отнестись к бледности кожи, общей усталости и недомоганию, а также повышенной температура без каких бы то ни было на это причин.

Вышеперечисленные симптомы, резюмирует специалист, и принято относить к достаточно характерным признакам развития онкологического заболевания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что самым смертоносным считается рак поджелудочной железы — коэффициент летальности при нем составляет целых 40%.

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