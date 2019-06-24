Врач: яблоки, груши и лесные орехи могут быть опасны для аллергиков

Яблоки, груши, фрукты с косточками, а также лесные орехи могут таить в себе опасность для людей, которые страдают от аллергии на пыльцу.

Об этом заявила заведующая консультативно-диагностическим отделением аллергологии и иммунологии центра аллергологии и иммунологии городской клинической больницы №52 города Москва Елена Бобрикова.

Вышеперечисленные продукты, предупреждает специалист, провоцируют перекрестную аллергию.

Аллергию подобного толка, поясняет Бобрикова, вызывают сходные по строению молекулы других органических веществ. Наличие в двух аллергенах однотипных белковых молекул "путает" разные по качеству продукты, реагируя на них одинаковым образом.

Согласно предоставленной информации, подавляющее большинство людей с аллергией на, например, пыльцу березы, подобным же образом реагируют и на яблоки, груши, вишню, черешню, сливы, персики и лесные орехи.