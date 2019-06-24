Всероссийский союз потребителей "Росконтроль" провел исследование говяжьих сарделек.
Эксперты изучили образцы более чем по 50 параметрам.
Так, оказалось, что из семи принявших участие в исследовании брендов лишь три — "Великолукский комбинат", "Мясницкий ряд" и "Снежана" — делают свою продукцию по ГОСТу.
Остальные же — "ВкусВилл", "Рублевский", "Царицыно" и "Дым Дымыч" — изготавливают говяжьи сардельки по техническим условиям — ТУ, или же по СТО — стандарту организации, который может разрабатываться самой компанией.
Российский журналист Андрей Норкин прокомментировал слова Владимира Путина о самом постыдном эпизоде своей карьеры, которые он произнес во время прямой линии.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.