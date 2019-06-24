"Росконтроль": больше половины производителей изготавливают говяжьих сарделек не по ГОСТу

Всероссийский союз потребителей "Росконтроль" провел исследование говяжьих сарделек.



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Эксперты изучили образцы более чем по 50 параметрам.

Так, оказалось, что из семи принявших участие в исследовании брендов лишь три — "Великолукский комбинат", "Мясницкий ряд" и "Снежана" — делают свою продукцию по ГОСТу.

Остальные же — "ВкусВилл", "Рублевский", "Царицыно" и "Дым Дымыч" — изготавливают говяжьи сардельки по техническим условиям — ТУ, или же по СТО — стандарту организации, который может разрабатываться самой компанией.