Ученые: безвредных доз алкоголя не бывает, опасен и бокал вина или 0,5 пива

Нейробиологи из Университета Сассекса в Великобритании выявили, что вредной дозой алкоголя является абсолютно любое количество спиртного.



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Об этом сообщает издание MedicalXpress.

Даже пол-литра пива или же большой бокал вина, сообщают британские ученые, способствует нарушению чувства воли у здоровых людей.

Обычно столь низкие дозы алкоголя не вызывают заметных нарушений в поведении человека, признают специалисты. В ходе исследований же, однако, выяснилось, что, выпив даже такое количество спиртного, люди "сближают" во времени волевой действие и последующий физический стимул.

Например, сообщает MedicalXpress, если человек пошевелил рукой, а затем увидел вспышку света, то действие это рассматривается его мозгом как совершенное чуть позже, чем в действительности, а стимул — как произошедший чуть раньше.

Участники эксперимента также пили алкоголь, чтобы его содержание в крови не превышало предел, допустимый для вождения автомобилем. Выяснилось, что в таком случае добровольцы еще сильнее "сближают" волевой действие и стимул.

Ученые считают, что употребление небольших доз спиртного заставляет человека чувствовать, будто он контролирует ситуацию, когда в действительности это не так.