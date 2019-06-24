Нейробиологи из Университета Сассекса в Великобритании выявили, что вредной дозой алкоголя является абсолютно любое количество спиртного.
Об этом сообщает издание MedicalXpress.
Даже пол-литра пива или же большой бокал вина, сообщают британские ученые, способствует нарушению чувства воли у здоровых людей.
Обычно столь низкие дозы алкоголя не вызывают заметных нарушений в поведении человека, признают специалисты. В ходе исследований же, однако, выяснилось, что, выпив даже такое количество спиртного, люди "сближают" во времени волевой действие и последующий физический стимул.
Например, сообщает MedicalXpress, если человек пошевелил рукой, а затем увидел вспышку света, то действие это рассматривается его мозгом как совершенное чуть позже, чем в действительности, а стимул — как произошедший чуть раньше.
Участники эксперимента также пили алкоголь, чтобы его содержание в крови не превышало предел, допустимый для вождения автомобилем. Выяснилось, что в таком случае добровольцы еще сильнее "сближают" волевой действие и стимул.
Ученые считают, что употребление небольших доз спиртного заставляет человека чувствовать, будто он контролирует ситуацию, когда в действительности это не так.
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