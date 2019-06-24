MedicalXpress: ученые считают, что изменения микробиома кишечника могут быть причиной серьезного недуга

Группа исследователей из канадского Монреаля обнаружила связь между фибромиалгией и изменениями в микробиоме кишечника.

О результатах исследований специалистов сообщает научное издание MedicalXpress.

Напомним, что фибромиалгия представляет собой диффузную симметричную мышечно-скелетная боль, носящую хронический характер.

Недуг поражает примерно 4% населения. Медики часто путают фибромиалгию с остеохондрозом.

Ученые из Канады же, сообщает MedicalXpress, зафиксировали у людей, страдающих от фибромиалгии, изменения в количестве около 20 видов кишечных бактерий. Эти изменения, подчеркивают канадские специалисты, были вызваны не посторонними фактами — диетой или же, например, физической активностью — а именно фибромиалгией.

Серьезность симптомов же у пациентов, сообщают ученые из Канады, напрямую связана с увеличением присутствия или более выраженным отсутствием определенных бактерий.

Специалисты признаются, сообщает MedicalXpress, что пока не совсем уверены в том, что именно изменения в микробиоме кишечника могут являться причиной развития страшного недуга.

В ближайшее время ученые намерены выяснить это и попытаться определить, как их открытие сможет повлиять на раннюю диагностику фибромиалгии и методы ее лечения.