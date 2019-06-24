Группа исследователей из канадского Монреаля обнаружила связь между фибромиалгией и изменениями в микробиоме кишечника.
О результатах исследований специалистов сообщает научное издание MedicalXpress.
Напомним, что фибромиалгия представляет собой диффузную симметричную мышечно-скелетная боль, носящую хронический характер.
Недуг поражает примерно 4% населения. Медики часто путают фибромиалгию с остеохондрозом.
Ученые из Канады же, сообщает MedicalXpress, зафиксировали у людей, страдающих от фибромиалгии, изменения в количестве около 20 видов кишечных бактерий. Эти изменения, подчеркивают канадские специалисты, были вызваны не посторонними фактами — диетой или же, например, физической активностью — а именно фибромиалгией.
Серьезность симптомов же у пациентов, сообщают ученые из Канады, напрямую связана с увеличением присутствия или более выраженным отсутствием определенных бактерий.
Специалисты признаются, сообщает MedicalXpress, что пока не совсем уверены в том, что именно изменения в микробиоме кишечника могут являться причиной развития страшного недуга.
В ближайшее время ученые намерены выяснить это и попытаться определить, как их открытие сможет повлиять на раннюю диагностику фибромиалгии и методы ее лечения.
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