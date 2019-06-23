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Ученые: ручной труд помогает справиться со стрессом

Здоровье print

Эксперт по здоровому образу жизни Сьюзен Биали Хаас установила, что ручной труд способствует эффективной борьбе со стрессом. Особенно полезно заниматься ручным трудом работникам умственного труда, утверждает исследователь.


Как избавиться от стресса. Техники управления стрессом

Хаас объяснила причины, по которым креативные идеи приходят к людям, когда те, например, моют посуду. По ее мнению, ранее люди использовали свободное время для отдыха и успевали восстанавливаться, а теперь свободное время заняло использование смартфона и получение ненужной информации.

По мнению исследователя, необходимость в физическом труде сопровождала человек в течение нескольких тысяч лет.

 

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