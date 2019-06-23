Эксперт по здоровому образу жизни Сьюзен Биали Хаас установила, что ручной труд способствует эффективной борьбе со стрессом. Особенно полезно заниматься ручным трудом работникам умственного труда, утверждает исследователь.
Хаас объяснила причины, по которым креативные идеи приходят к людям, когда те, например, моют посуду. По ее мнению, ранее люди использовали свободное время для отдыха и успевали восстанавливаться, а теперь свободное время заняло использование смартфона и получение ненужной информации.
По мнению исследователя, необходимость в физическом труде сопровождала человек в течение нескольких тысяч лет.
Грузинская оппозиция штурмовала парламент в Тбилиси, полиция применила газ и пули. Грузины возмущены выступлением депутата страны, унизившей Грузию в 2008 году.
"Путин запретил Грузию и опять нанес удар по народу" - не в кассу. Страдает экономика Грузии, самомнение грузин и оппозиция. А не нужно бузить против Империи!
С этой же даты вступает в силу временный запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.