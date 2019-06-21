Самый высокий показатель летальности — количества смертей среди всех заболевших — от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Отметим, что статистика составлялась на основе данных минувшего года.
Коэффициент летальности при раке поджелудочной железы, сообщают специалисты российского ведомства, составляет 39,9%.
Согласно предоставленной Минздравом РФ информации, коэффициент летальности при раке печени и внутрипеченочных протоков составляет 38,4%, а при раке пищевода, например, уже гораздо меньше — 29,9%.
Коэффициент летальности при злокачественных опухолях в трахее, бронхах и легких составляет 21,9%, а при раке глотки — 17,3%.
Самые низкие же показатели летальности были при раке молочной железы, матки, щитовидной железы и кожи — 3%, 2,2%, 0,6% и 0,4% соответственно.
Всего же в минувшем году на диспансерном учете в стране состояли почти 4 миллиона россиян.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство здравоохранения Российской Федерации составило рейтинг российских регионов с наибольшей распространенностью рака среди населения.
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