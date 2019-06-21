Минздрав РФ: самый высокий коэффициент смертности у больных раком поджелудочной железы

Самый высокий показатель летальности — количества смертей среди всех заболевших — от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы.



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Об этом сообщает Министерство здравоохранения Российской Федерации.

Отметим, что статистика составлялась на основе данных минувшего года.

Коэффициент летальности при раке поджелудочной железы, сообщают специалисты российского ведомства, составляет 39,9%.

Согласно предоставленной Минздравом РФ информации, коэффициент летальности при раке печени и внутрипеченочных протоков составляет 38,4%, а при раке пищевода, например, уже гораздо меньше — 29,9%.

Коэффициент летальности при злокачественных опухолях в трахее, бронхах и легких составляет 21,9%, а при раке глотки — 17,3%.

Самые низкие же показатели летальности были при раке молочной железы, матки, щитовидной железы и кожи — 3%, 2,2%, 0,6% и 0,4% соответственно.

Всего же в минувшем году на диспансерном учете в стране состояли почти 4 миллиона россиян.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство здравоохранения Российской Федерации составило рейтинг российских регионов с наибольшей распространенностью рака среди населения.

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