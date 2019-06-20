Путин: ответственность за хранение и сбыт наркотиков смягчать нельзя

В ходе прямой линии главы государства был задан вопрос о декриминализации статей, касающихся наркотических веществ, которые используются в системе здравоохранения.

Вопрос был задан Нютой Федермессер: почему такой большой уровень необезболенных пациентов? Почему медработники боятся попасть под статью из-за применения в работе опиоидных анальгетиков?

Ответ Владимира Путина:

Эта проблема известна. Если ампула с наркотическим веществом просто куда-то закатилась, ее надо достать. Случается и так, что фиксируется случаи ухода в нелегальный оборот этих препаратов. Но врачи не должны нести ответственность за какие-то случайности вроде раздавленном ампулы. Надо фиксировать расход не по регламенту какими-то актами. Нужно выработать системы отчетности по таким случаям.

Одна ведущих следом задала вопрос, стоит ли внести поправки в статью, которая касается ответственности хранения за наркотики.

Ответ президента:

26 процентов заключенных сидят по статьям о наркотиках. Нужно ли либерализовать эту сферу — нет. Это угроза для страны. Нужна ответственность за хранение, сбыт, перевозку наркотиков. Но нужно усилить ответственность и правоохранительных органов, чтобы с их стороны не было никаких нарушений.