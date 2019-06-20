Путин: одно дело, когда министр скажет, другое - когда я скажу

В Москве в эти минуты проходит 17-я по счету прямая линия с Владимиром Путиным. К началу прямой линии поступило более полутора миллиона вопросов.

В ходе прямой линии был поднят вопрос о маленьких зарплатах врачей и нехватке медперсонала в небольших городах и селах

Ответ Владимира Путина:

Отрасль развивается, но проблем много. Первое, доступность первичного звена здравоохранения. Второе, нехватка специалистов. Третье, обеспечение лекарствами. Вот три основные проблемы.

По первому пункту — в некоторых регионах, их где-то 18, мы наблюдаем значительное снижение числа первичных пунктов здравоохранения. Причем это часто благополучные регионы. например, Краснодарский край, Чеченская республика. Прошу министра здравоохранения и руководство регионов обратить на это внимание.

Конечно, нужно развивать систему врачей и фельдшеров на селе. Мы из федерального бюджета выплачиваем им деньги. А жильем должны заниматься местные власти.

Вторая проблема — кадры. Одна из ключевых задач, повышение уровня заработной платы. В целом по стране они растут, в этом году на пять процентов. Нам безусловно нужно выравнивать зарплаты по регионам страны.

Третья проблема — лекарственное обеспечение.

Вопрос: много вопросов о проблемах с обеспечением жизненно важных лекарств. Может, министру дадим слово?

Ответ Владимира Путина:

Конечно дадим. Но сначала скажу. Одно дело, когда министр скажет, а другое — когда я скажу.

Федеральные деньги на лекарства в феврале были полностью перечислены в регионы, но там не вовремя идут закупки.