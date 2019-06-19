Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника. К такому выводу пришли американские специалисты по итогам своего 26-летнего исследования.
Как уточняет портал Medical Xpress, ученые проанализировали диеты и последующее развитие различных типов аденом у 32 тысяч мужчин и 55 тысяч женщин за период с 1986 по 2012 год.
Выяснилось, что у мужчин, которые потребляли две порции йогурта в неделю, вероятность развития злокачественной аденомы снижалась на 26%.
По словам исследователей, бактерии, которые встречаются в живом йогурте, снижают количество веществ в кишечнике, вызывающих рак. У женщин связи между потреблением йогурта и сниженным риском развития злокачественных опухолей не наблюдалось.
В ряде СМИ появилась информация о том, что уже некоторое время "эмиссары Коломойского" пытаются договориться в Москве о "сдаче" Украины.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что нужно срочно менять "губительный" для страны социально-экономический курс.
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что если уровень бедности россиян будет расти - это приведет к "социальному взрыву".