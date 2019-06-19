Потребление йогурта снижает риск рака кишечника у мужчин - американские ученые

Регулярное потребление натурального йогурта снижает риск развития аденомы у мужчин, которая зачастую предшествует появлению рака кишечника. К такому выводу пришли американские специалисты по итогам своего 26-летнего исследования.



Названы продукты, повышающие риск развития рака кишечника / Новости от 18.04.2019 09:16

Как уточняет портал Medical Xpress, ученые проанализировали диеты и последующее развитие различных типов аденом у 32 тысяч мужчин и 55 тысяч женщин за период с 1986 по 2012 год.

Выяснилось, что у мужчин, которые потребляли две порции йогурта в неделю, вероятность развития злокачественной аденомы снижалась на 26%.

По словам исследователей, бактерии, которые встречаются в живом йогурте, снижают количество веществ в кишечнике, вызывающих рак. У женщин связи между потреблением йогурта и сниженным риском развития злокачественных опухолей не наблюдалось.