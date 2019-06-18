Онкологические заболевания могут передаваться по наследству.
К такому выводу пришли ученые из Великобритании.
Идентичные онкологические заболевания, указывают британские ученые, нередко появляются у близких родственников. Это и указывает на способность рака передаваться по наследству, считают специалисты.
Причиной появления рака у человека, напоминают они, являются нарушения в клетках ДНК.
Эти клетки как раз и передаются по наследству, а это в свою очередь значит, что существует вероятность наследования следующим поколением онкологического заболевания поколения предыдущего.
Ученые заявляют, что процент вероятности приобрести недуг по наследству в каждом конкретном случае весьма индивидуален, а предсказать его чрезвычайно трудно.
Чаще всего по наследству, предупреждают исследователи, передаются рак кишечника, молочной железы, яичников и матки.
При этом, утверждают ученые, так называемым "спусковым крючком" для начала развития онкологического заболевания может быть и не генетика - а, например, вредные привычки вроде курения или же плохая экологическая обстановка.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жареное мясо, жирные сыры, оливковое масло, майонез, жареные орехи и яичница способствуют развитию рака и болезни Альцгеймера.
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