Ученые выяснили, в каких случаях рак передается по наследству

Онкологические заболевания могут передаваться по наследству.



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К такому выводу пришли ученые из Великобритании.

Идентичные онкологические заболевания, указывают британские ученые, нередко появляются у близких родственников. Это и указывает на способность рака передаваться по наследству, считают специалисты.

Причиной появления рака у человека, напоминают они, являются нарушения в клетках ДНК.

Эти клетки как раз и передаются по наследству, а это в свою очередь значит, что существует вероятность наследования следующим поколением онкологического заболевания поколения предыдущего.

Ученые заявляют, что процент вероятности приобрести недуг по наследству в каждом конкретном случае весьма индивидуален, а предсказать его чрезвычайно трудно.

Чаще всего по наследству, предупреждают исследователи, передаются рак кишечника, молочной железы, яичников и матки.

При этом, утверждают ученые, так называемым "спусковым крючком" для начала развития онкологического заболевания может быть и не генетика - а, например, вредные привычки вроде курения или же плохая экологическая обстановка.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жареное мясо, жирные сыры, оливковое масло, майонез, жареные орехи и яичница способствуют развитию рака и болезни Альцгеймера.

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