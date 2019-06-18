Daily Mail: жареное мясо и майонез провоцируют рак и болезнь Альцгеймера

Употребление в пищу конечных продуктов гликирования чрезвычайно опасно для здоровья человека.



Шашлык и пиво: названы вызывающие рак продукты / Новости от 04.02.2019 11:41

Интернациональная команда ученых считает, что они могут спровоцировать рак, болезнь Альцгеймера, диабет, аллергию и множество других серьезных заболеваний.

Об этом сообщает британское издание The Daily Mail.

Так называемые конечные продукты гликирования, указывают авторы материала, содержатся практически во всех продуктах. Особенно же уровень данного соединения высок в пище, которая подвергалась высокотемпературным методам обработки — например, при обжарке мяса на сковороде или же во фритюре.

Ученые выяснили, сообщает The Daily Mail, что конечные продукты гликирования запускают в человеческом организме режим "ложной тревоги" — заставляют работать иммунную систему. В результате этого, указывают исследователи, в клетках организма появляется все больше повреждений, которые приводят к развитию самых различных заболеваний.

Исключение жареной пищи из рациона может быть хорошей профилактикой рака, болезни Альцгеймера, диабета, аллергии и других страшных недугов, резюмируют ученые.

Как сообщает The Daily Mail, наибольшее количество конечных продуктов гликирования содержится в жареном мясе, жирных сырах, оливковом масле, майонезе, жареных орехах и яичнице.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что растительная пища, по словам ученых, значительно снижает риск ранней смерти.

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