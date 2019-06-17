Курская область возглавила рейтинг регионов с наибольшей распространенностью рака

Министерство здравоохранения Российской Федерации составило список регионов страны с наибольшей распространенностью рака.



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Первое место рейтинга занимает Курская область. Там на 100 тысяч человек приходится 3331 случай онкологических заболеваний.

На втором месте с 3292 случаями на 100 тысяч человек находится Мордовия.

Также в лидерах рейтинга значатся Краснодарский край, а также Калужская и Псковская области.

В российском ведомстве отметили, что в России на сегодняшний день наблюдается рост заболеваемости раком.

Специалисты отметили, что причины роста заболеваемости могут быть связаны, например, с неправильными питанием и употреблением алкоголя.