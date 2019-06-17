Высокий уровень кальция в коронарных артериях в среднем возрасте связан с серьезной сердечной недостаточностью в будущем.
К такому выводу пришли ученые из Соединенных Штатов Америки.
О научных изысканиях американских исследователей сообщает издание EurekAlert!.
В масштабном исследовании ученых из США, пишут авторы материала, приняли участие порядка трех тысяч человек молодого и среднего возраста. Специалисты оценили состояние кровеносных сосудов участников эксперимента и выявили уровень накопления в коронарных артериях бляшек кальция.
Примечательно, что в таких бляшках содержится не только кальций, но и жир да холестерин. Последний способствует сужению кровеносных сосудов и уменьшению кровотока.
Показатель накопления бляшек оценивался экспертами на 15-м и 25-м году исследования. В этот момент средний возраст респондентов достиг 50 лет. За прошедшее десятилетие доля добровольцев с нулевым показателем накопления бляшек уменьшилась на 5%.
Повышение же уровня бляшек кальция зависело не только от возраста, но и повышения систолического артериального давления, содержания холестерина в крови, наличие сахарного диабета и даже курения.
Также, сообщает EurekAlert!, оказалось, что при высоком показателе накопления бляшек утолщается и увеличивается размеры левого желудочка. Из-за этого сердце человека вынужден работать куда интенсивнее и, как следствие, значительно повышается риск опасной для жизни сердечной недостаточности.
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