EurekAlert!: высокий уровень кальция в артериях указывает на проблемы с сердцем в будущем

Высокий уровень кальция в коронарных артериях в среднем возрасте связан с серьезной сердечной недостаточностью в будущем.



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К такому выводу пришли ученые из Соединенных Штатов Америки.

О научных изысканиях американских исследователей сообщает издание EurekAlert!.

В масштабном исследовании ученых из США, пишут авторы материала, приняли участие порядка трех тысяч человек молодого и среднего возраста. Специалисты оценили состояние кровеносных сосудов участников эксперимента и выявили уровень накопления в коронарных артериях бляшек кальция.

Примечательно, что в таких бляшках содержится не только кальций, но и жир да холестерин. Последний способствует сужению кровеносных сосудов и уменьшению кровотока.

Показатель накопления бляшек оценивался экспертами на 15-м и 25-м году исследования. В этот момент средний возраст респондентов достиг 50 лет. За прошедшее десятилетие доля добровольцев с нулевым показателем накопления бляшек уменьшилась на 5%.

Повышение же уровня бляшек кальция зависело не только от возраста, но и повышения систолического артериального давления, содержания холестерина в крови, наличие сахарного диабета и даже курения.

Также, сообщает EurekAlert!, оказалось, что при высоком показателе накопления бляшек утолщается и увеличивается размеры левого желудочка. Из-за этого сердце человека вынужден работать куда интенсивнее и, как следствие, значительно повышается риск опасной для жизни сердечной недостаточности.