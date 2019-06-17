Ряд российских медицинских учреждений будет сертифицирован.
Об этом заявил заместитель директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации Эльмира Вергазова.
По словам специалиста, поликлиникам будут выставлять "звезды" — как, например, при оценке уровня сервиса в гостиницах или отелях.
Эльмира Вергазова отметила, что разделить на категории предполагается лишь те учреждения, которые работают в рамках проекта "Бережливая поликлиника".
Отметим, что на данный момент к вышеупомянутому проекту присоединились уже более тысячи медицинских учреждения страны. К 2024 году же, согласно плану, таких поликлиник станет уже порядка семи тысяч.
"Бережливая поликлиника" предполагает ряд качественных изменений в организации работы первичного звена здравоохранения — от, например, записи на консультацию к специалисту до обустройства внутреннего пространства.
По количеству "звезд", пояснила Эльмира Вергазова, и будет определяться результат проделанной работы.
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