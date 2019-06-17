Часть российских поликлиник получат "звезды" по примеру отелей и гостиниц

Ряд российских медицинских учреждений будет сертифицирован.



Оставленную в поликлинике девочку перевели в больницу для обследования / Новости от 17.05.2019 12:52

Об этом заявил заместитель директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Министерства здравоохранения Российской Федерации Эльмира Вергазова.

По словам специалиста, поликлиникам будут выставлять "звезды" — как, например, при оценке уровня сервиса в гостиницах или отелях.

Эльмира Вергазова отметила, что разделить на категории предполагается лишь те учреждения, которые работают в рамках проекта "Бережливая поликлиника".

Отметим, что на данный момент к вышеупомянутому проекту присоединились уже более тысячи медицинских учреждения страны. К 2024 году же, согласно плану, таких поликлиник станет уже порядка семи тысяч.

"Бережливая поликлиника" предполагает ряд качественных изменений в организации работы первичного звена здравоохранения — от, например, записи на консультацию к специалисту до обустройства внутреннего пространства.

По количеству "звезд", пояснила Эльмира Вергазова, и будет определяться результат проделанной работы.