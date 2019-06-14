Неправильное питание не только грозит ожирением и диабетом, но и разрушительно воздействует на мозг. К такому выводу пришли специалисты Австралийского национального университета.
Исследователи подчеркивают, что в настоящее время большинство людей ежедневно употребляют на 650 килокалорий больше, чем 50 лет назад. Нездоровый рацион и отсутствие физической активности в течение длительного времени значительно снижают функции мозга, что грозит деменцией.
"Мы увидели, что здоровье мозга из-за неправильного питания может ухудшиться гораздо раньше, чем считалось ранее. Сегодня ущерб от нездоровых пищевых привычек становится практически необратимым, когда человек достигает среднего возраста", - объясняет один из авторов исследования, профессор Николас Шербуин.
Австралийские ученые также установили связь между диабетом второго типа и быстрым ухудшением работы мозга.
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