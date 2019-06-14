Специалисты выделили несколько причин, которые провоцируют отложение жира на животе. Об этом пишет специализированный медицинский портал "Медикфорум".
По словам врачей, на скопление жира в брюшной полости влияет старение. С возрастом у людей снижается скорость метаболизма, что приводит к активному набора веса, особенно у женщин. При этом жир концентрируется именно в области живота.
Употребление выпечки и сладкого также мешает организму сжигать лишний жир. К набору веса приводит отсутствие здоровых жиров в рационе и частое потребление мяса и молочных продуктов. Здоровые жиры содержатся в оливковом масле, орехах и рыбы.
Стресс и недосып также оказались причиной набора жира на животе. Как утверждают специалисты, сон менее 5 часов в сутки увеличивает риск набора лишнего веса на 30%.
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