Старение, стресс, недосып: медики о причинах отложения жира на животе

Специалисты выделили несколько причин, которые провоцируют отложение жира на животе. Об этом пишет специализированный медицинский портал "Медикфорум".



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По словам врачей, на скопление жира в брюшной полости влияет старение. С возрастом у людей снижается скорость метаболизма, что приводит к активному набора веса, особенно у женщин. При этом жир концентрируется именно в области живота.

Употребление выпечки и сладкого также мешает организму сжигать лишний жир. К набору веса приводит отсутствие здоровых жиров в рационе и частое потребление мяса и молочных продуктов. Здоровые жиры содержатся в оливковом масле, орехах и рыбы.

Стресс и недосып также оказались причиной набора жира на животе. Как утверждают специалисты, сон менее 5 часов в сутки увеличивает риск набора лишнего веса на 30%.