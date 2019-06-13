В Москве зафиксировали близкое к рекордному атмосферное давление

Синоптики 13 июня зафиксировали в Москве высокий уровень атмосферного давления, который был очень близок к рекордному. Показатель атмосферного давления превысил комфортные условия для человеческого организма в 10 раз и достиг 757,3 миллиметров ртутного столба.



Атмосферное давление и опыт Торричелли

Последний раз похожий показатель наблюдался 13 июня 1956 года. Синопитики предупреждают москвичей, что в течение дня могут происходить колебания атмосферного давления.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала рекомендации врача относительно того, как спастись от высокого давления. Давление нужно мерить не один раз, а раза три в течение суток. Также избегать в течение дня физического напряжения и психоэмоциональных нагрузок, стресса.

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