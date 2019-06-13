"Медикфорум": кофе вызывает зависимость наряду с никотином и алкоголем

Частое употребление кофе ведет к негативным последствиям для здоровья человека, считают медики.



Арабика с примесью робусты: вся правда о сублимированном кофе / Новости от 11.11.2018 14:11

Напиток из жареных и перемолотых зерен кофейного дерева, предупреждает, например, психиатр-нарколог Сергей Нурисламов, вызывает самую настоящую зависимость.

Об этом сообщает портал "Медикфорум".

Так, указывает специалист, подавляющее большинство тех людей, что привыкли начинать свое утро с кофе, после отказа от напитка испытывают падение тонуса, раздражительность, агрессивность и головные боли.

Зависимость от кофе можно сравнить с зависимостью от никотина или даже от алкоголя.

Также, по словам специалиста, потребление кофе повышает риск инсульта и инфаркта.