Частое употребление кофе ведет к негативным последствиям для здоровья человека, считают медики.
Напиток из жареных и перемолотых зерен кофейного дерева, предупреждает, например, психиатр-нарколог Сергей Нурисламов, вызывает самую настоящую зависимость.
Об этом сообщает портал "Медикфорум".
Так, указывает специалист, подавляющее большинство тех людей, что привыкли начинать свое утро с кофе, после отказа от напитка испытывают падение тонуса, раздражительность, агрессивность и головные боли.
Зависимость от кофе можно сравнить с зависимостью от никотина или даже от алкоголя.
Также, по словам специалиста, потребление кофе повышает риск инсульта и инфаркта.
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
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