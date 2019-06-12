Министерство здравоохранения России не обладает достоверными сведениями, которые бы доказывали безопасность электронных сигарет. Ведомство поддерживает идею регулирования электронных сигарет наравне с обычными, поскольку их курение вызывает никотиновую зависимость. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава.
"По данным ВОЗ, в настоящее время не имеется однозначных доказательств того, что электронные сигареты менее вредны, чем обычные", - отмечают в министерстве, передает агентство ТАСС.
Ранее Федеральная антимонопольная служба совместно с представителями табачных компаний подготовила поправки к антитабачной концепции Минздрава. ФАС предлагает не приравнивать электронные средства доставки никотина (ЭСДН) к обычным на основании того, что, возможно, они наносят меньший вред организму.
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.