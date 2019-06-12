Минздрав не нашел доказательств безопасности электронных сигарет

Министерство здравоохранения России не обладает достоверными сведениями, которые бы доказывали безопасность электронных сигарет. Ведомство поддерживает идею регулирования электронных сигарет наравне с обычными, поскольку их курение вызывает никотиновую зависимость. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава.



В Кабмине поддержали идею приравнять электронные сигареты к обычным / Новости от 31.03.2019 17:39

"По данным ВОЗ, в настоящее время не имеется однозначных доказательств того, что электронные сигареты менее вредны, чем обычные", - отмечают в министерстве, передает агентство ТАСС.

Ранее Федеральная антимонопольная служба совместно с представителями табачных компаний подготовила поправки к антитабачной концепции Минздрава. ФАС предлагает не приравнивать электронные средства доставки никотина (ЭСДН) к обычным на основании того, что, возможно, они наносят меньший вред организму.