Активное детство позволяет избежать проблем с сердцем в зрелом возрасте - канадские ученые

Физическая активность в детстве позволяет снизить риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в зрелом возрасте. К такому выводу пришли специалисты канадского Университета МакМастера.



Врач рассказал о роли физических нагрузок при слабоумии / Новости от 20.04.2019 17:12

Как уточняет медицинский портал EurekAlert, ученые провели исследование с участием 400 детей в возрасте от трех до пяти лет. В течение трех лет специалисты проводили для испытуемых короткие тренировки на беговой дорожке, а затем измеряли показатели их сердечно-сосудистой системы.

Результаты исследования показали, что общая физическая активность препятствует потере тонуса артерий у детей, а также благополучно влияет на здоровье сердца. По словам ученых, интенсивность нагрузки не должна быть единовременный, дети должны быть активны в течение всего дня.

"Многие из нас склонны думать, что сердечно-сосудистые заболевания поражают людей в старшем возрасте, но артерии начинают терять тонус, когда мы еще очень молоды. Важно начинать применять все возможные профилактические меры на ранней стадии. Поддержание физической активности сохранит их сердца и кровеносные сосуды как можно более здоровыми", - подчеркивает один из авторов исследования.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что даже небольшая физическая активность улучшает здоровье, защищает от ожирения, диабета и проблем с сердечно-сосудистой системой.

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