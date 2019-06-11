Физическая активность в детстве позволяет снизить риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний в зрелом возрасте. К такому выводу пришли специалисты канадского Университета МакМастера.
Как уточняет медицинский портал EurekAlert, ученые провели исследование с участием 400 детей в возрасте от трех до пяти лет. В течение трех лет специалисты проводили для испытуемых короткие тренировки на беговой дорожке, а затем измеряли показатели их сердечно-сосудистой системы.
Результаты исследования показали, что общая физическая активность препятствует потере тонуса артерий у детей, а также благополучно влияет на здоровье сердца. По словам ученых, интенсивность нагрузки не должна быть единовременный, дети должны быть активны в течение всего дня.
"Многие из нас склонны думать, что сердечно-сосудистые заболевания поражают людей в старшем возрасте, но артерии начинают терять тонус, когда мы еще очень молоды. Важно начинать применять все возможные профилактические меры на ранней стадии. Поддержание физической активности сохранит их сердца и кровеносные сосуды как можно более здоровыми", - подчеркивает один из авторов исследования.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что даже небольшая физическая активность улучшает здоровье, защищает от ожирения, диабета и проблем с сердечно-сосудистой системой.
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