Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал о заблуждении многих россиян относительно возникновения аппендицита. По его словам, никакие продукты питания, включая семечки и косточки, никак не влияют на воспаление аппендикса.
Вялов утверждает, что никаких проблем с пищеварением не будет, если косточки и семечки тщательно пережевывать, а не глотать целиком. Позицию российского медика подтвердили 7-летние исследования турецких врачей. Из двух тысяч участников эксперимента только у восьми пациентов были обнаружены остатки косточек в аппендиксе, которые могли стать причиной воспаления.
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
Жители города Киселёвск записали видеообращение к премьер-министру Канады Джастину Трюдо и генсеку ООН Антониу Гутеррешу.
Пенсионная реформа привела к всплеску протестных настроений, считает уполномоченный по правам человека.