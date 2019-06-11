Семечки и косточки не вызывают аппендицит - врач-гастроэнтеролог

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал о заблуждении многих россиян относительно возникновения аппендицита. По его словам, никакие продукты питания, включая семечки и косточки, никак не влияют на воспаление аппендикса.



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Вялов утверждает, что никаких проблем с пищеварением не будет, если косточки и семечки тщательно пережевывать, а не глотать целиком. Позицию российского медика подтвердили 7-летние исследования турецких врачей. Из двух тысяч участников эксперимента только у восьми пациентов были обнаружены остатки косточек в аппендиксе, которые могли стать причиной воспаления.