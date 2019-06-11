Ученым из университета Бирмингема удалось изменить циркадные ритмы человека, чтобы улучшить состояние здоровья людей, которые привыкли поздно ложиться спать. Полный переход от "совы" к "жаворонку" ученые осуществили за три недели.
В течение этого времени исследователи будили "сов" на 2-3 часа раньше и заставляли их завтракать. Последний прием пищи им нужно было осуществить до 19:00, а ложиться спать приходилось на 2-3 часа раньше. После 21 дня исследования, организмы участников эксперимента полностью перестроились на новый режим сна.
Примечательно, что участники эксперимента после его завершения отметили улучшение настроения, повышение мозговой активности, а также снижение стресса.
Как бороться с плохим состоянием сосудов, рассказывает хирург-флеболог московского Центра флебологии Дмитрий Алексеевич СОСИНСКИЙ. Синяки могут оказаться следствием заболевания крови. Правда, тогда они во множестве рассыпаны по всему телу. Но если появляются только на ногах, а с ними соседствуют мелкие капиллярные разводы в виде сеточек или паутинок, то можно предположить, что дело именно в сосудах. Так начинается варикозное расширение вен.
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