Исследование: зевота спасает мозг от перегревания

Зевки позволяют поддерживать оптимальную температуру мозга для его эффективного функционирования. К такому выводу пришли специалисты из Политехнического института Нью-Йорка.



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"Зачастую зевоту совершенно неправильно понимают как в научных кругах, так и в среде обывателей", - считает один из авторов исследования Эндрю Гэллап.

По мнению ученых, зевота способствует оттоку перегретой крови от мозга, иными слова - служит для терморегуляции. Исследование показало, что частота зевоты сильно меняется в разные времена года и зависит от температуры окружающего воздуха.

Наиболее частая зевота начинается при 20 градусах Цельсия. Дальнейшее повышение температуры уже не влияет на частоту и продолжительность зевков. Холод, наоборот, сокращает зевотные позывы. После приложения теплого компресса желание зевнуть возникло у 85% испытуемых, а после холодного компресса зевать начали меньше половины участников (48%). Это полностью доказывает терморегуляционную функцию зевоты, считают исследователи.

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