Россияне — и дети, и взрослые — много едят и мало двигаются.
Об этом заявила главный внештатный специалист-терапевт Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана Драпкина.
Из-за этого количество граждан страны, страдающих от ожирения, каждый год растет, указала она.
Рацион должен быть богат клетчаткой и микроэлементами. В пище детей должны преобладать овощи, зелень и фрукты. Также не стоит забывать о каше и хлебе с отрубями, предупреждает Оксана Драпкина.
По статистике, желчные камни образуются у каждого пятого жителя планеты. У женщин желчнокаменная болезнь встречается почти в два раза чаще, чем у мужчин. Виной тому женские гормоны эстрогены, которые замедляют выведение желчи. И что делать, если эти камни обнаружены? Неужели нет альтернативы удалению желчного пузыря?
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