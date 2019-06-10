Специалист-терапевт: россияне много едят и мало двигаются

Россияне — и дети, и взрослые — много едят и мало двигаются.



Детское ожирение: причины и последствия / Новости от 14.02.2019 19:38

Об этом заявила главный внештатный специалист-терапевт Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана Драпкина.

Из-за этого количество граждан страны, страдающих от ожирения, каждый год растет, указала она.

Рацион должен быть богат клетчаткой и микроэлементами. В пище детей должны преобладать овощи, зелень и фрукты. Также не стоит забывать о каше и хлебе с отрубями, предупреждает Оксана Драпкина.