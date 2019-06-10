Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору мороженого.
Советы опубликованы на официальном сайте российского ведомства.
Специалисты указывают, что вес мороженого должен быть обязательно указан в граммах, а не миллилитрах. Также на этикетке должно значиться, использовались ли растительные жиры при изготовлении продукта.
В Роспотребнадзоре отметили, что качественное мороженое имеет равномерный цвет и плотную консистенцию. По словам экспертов, оно должно легко откалываться.
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