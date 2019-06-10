Вес, цвет и консистенция: Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору мороженого

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации по выбору мороженого.



Роспотребнадзор предложил наказывать за фальсификат / Новости от 25.09.2018 13:44

Советы опубликованы на официальном сайте российского ведомства.

Специалисты указывают, что вес мороженого должен быть обязательно указан в граммах, а не миллилитрах. Также на этикетке должно значиться, использовались ли растительные жиры при изготовлении продукта.

В Роспотребнадзоре отметили, что качественное мороженое имеет равномерный цвет и плотную консистенцию. По словам экспертов, оно должно легко откалываться.