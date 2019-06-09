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Источник Правда.Ру

Эксперты назвали производство искусственного мяса прибыльным делом

Здоровье print

Эксперты британского конгломерата Barclays прогнозируют существенное увеличение рынка искусственного мяса к 2029 году. По их мнению, через 10 лет на долю "альтернативного" мяса будет приходиться около 10% всех мировых продаж мяса, что составляет около 140 миллиардов долларов.


Что произойдет, если искусственное мясо заменит...

Примерно такого же прогноза придерживаются и аналитики финансового холдинга JP Morgan Chase, они считают, что для достижения такого результата потребуется около 15 лет. Популярность искусственного мяса обусловлена увеличивающимся спросом, а также заботой потребителей о своем здоровье.

Уже несколько месяцев сеть ресторанов быстрого питания Burger King проводит тесты вегетарианской версии своего ресторана. Тем временем, известная сеть ресторанов McDonalds представила в Германии первый постный бургер.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что голландские ученые изобрели искусственное мясо. Команда биологов во главе с Марком Постом из Университета Маастрихта (Нидерланды), создавшая первый в мире гамбургер из искусственно выращенного мяса, на недавней конференции чикагского Института пищевых технологий сообщила, что в настоящее время работает над улучшением внешнего вида и вкуса новинки, а также над удешевлением ее производства.

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Темы мясо питание здоровье рестораны
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