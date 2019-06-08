Итальянские ученые признали фастфуд опасным для детей

Дети, которые слишком часто питаются фастфудом, подвергают себя повышенному риску возникновения многих опасных заболеваний. К такому выводу пришли специалисты из Неаполитанского университета Италии.



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Как сообщает агентство РИА "Новости", регулярное питание фастфудом приводит к накоплению в организме веществ, способствующих развитию пищевой аллергии. Это наиболее опасно для детей.

Кроме того, у тех, кто увлекается фастфудом, отмечено повышенное количество белковых и жировых молекул, покрытых углеводами. По словам ученых, потребление калорийной и жирной пищи способствует развитию болезни Альцгеймера и прочих серьезных заболеваний.