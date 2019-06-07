Врач-эндокринолог: частая жажда может быть симптомом сахарного диабета

Постоянная жажда может быть признаком сахарного диабета, поскольку заболевание провоцирует срыв механизмов регуляции обмена веществ.



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"Если даже после обильного питья остается сухость во рту, стоит забеспокоиться, поскольку это может быть симптомом диабета", - рассказала в интервью изданию "Аргументы и факты" врач-эндокринолог Тамара Гелашвили.

По ее словам, если вы носите с собой бутылку с водой и постоянно ощущаете жажду - независимо от частоты приема жидкости, то лучше сходить на осмотр к врачу. Не следует путать это с жаждой от жары, занятий спортом или с последствием употребления алкоголя. Как отметила специалист, повышенная жажда может быть вызвана и приемом некоторых лекарств.

"Ряд отхаркивающих, мочегонных, антигистаминных препаратов, а также некоторые антибиотики и препараты для снижения артериального давления вызывают сухость во рту", - уточнила она.