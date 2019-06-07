Постоянная жажда может быть признаком сахарного диабета, поскольку заболевание провоцирует срыв механизмов регуляции обмена веществ.
"Если даже после обильного питья остается сухость во рту, стоит забеспокоиться, поскольку это может быть симптомом диабета", - рассказала в интервью изданию "Аргументы и факты" врач-эндокринолог Тамара Гелашвили.
По ее словам, если вы носите с собой бутылку с водой и постоянно ощущаете жажду - независимо от частоты приема жидкости, то лучше сходить на осмотр к врачу. Не следует путать это с жаждой от жары, занятий спортом или с последствием употребления алкоголя. Как отметила специалист, повышенная жажда может быть вызвана и приемом некоторых лекарств.
"Ряд отхаркивающих, мочегонных, антигистаминных препаратов, а также некоторые антибиотики и препараты для снижения артериального давления вызывают сухость во рту", - уточнила она.
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