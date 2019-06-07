Электронные сигареты мешают работе легких - ученые

Курение так называемых вейпов — электронных сигарет — оказывают значительное пагубное воздействие на работу легких.



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Об этом любителей модного "электронного парения" предупреждают медики.

Их статью публикует научное издание American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Вопреки расхожему мнению, бьют тревогу медики, никотиновые электронные сигареты далеко не безвредны. Использование их как средства бросить курить сигареты обыкновенные вызывает сомнение, делятся специалисты.

Так, указывают они, вейпы оказывают пагубное воздействие на работу легких. Дело в том, что вырабатываемый ими никотиновый пар мешает выводу мокроты из дыхательных путей.

Медики напоминают, что хоть пар от электронных сигарет и признан менее опасным для человека, он содержит в себе огромное количество канцерогенов да токсинов, которые вырабатываются в результате "сжигания" некоторой части испаряемой жидкости на спирали накаливания.

Отметим, что недавно другая команда ученых доказала пагубное влияние вейпов и на сердечно-сосудистую систему — электронные сигареты, заявили они, делают стенки артерий и вен ломкими.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в канадской провинции Квебек нескольких крупнейших производителей табака местный суд обязал выплатить 17 миллиардов долларов компенсации курильщикам.

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