Специалисты из Австралии научились сохранять долгосрочный эффект от диеты

Интервальное похудение позволит человеку избавиться от лишнего веса, а также долго поддерживать его на приемлемом уровне. Об этом заявили диетологи из австралийского университета Сиднея.



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Как пишет издание Australian, главная проблема современных диет заключается не том, чтобы похудеть. Первейшая задача - сохранить достигнутое и избежать ситуации, когда за потерей веса неизбежно следует его восстановление. Подобные "качели" толкают людей на самые радикальные диеты. По словам специалистов, ни одна из рассмотренных ими диет не работала в долгосрочной перспективе.

"Мы обнаружили, что единственный способ добиться успеха в похудении - следовать плану интервальной потери веса, которая снижает стресс для организма. Это должно выглядеть примерно так: вы теряете за месяц, скажем, 1-2 кг, а потом стараетесь в течение следующего месяца просто удерживать этот вес. Затем снова наступает месяц сброса веса, за которым опять следует перерыв", - объяснил один из диетологов.

Такое интервальное похудение позволяет организму привыкнуть к ежемесячной потере веса и не считать похудение стрессовой ситуацией.