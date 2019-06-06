Диетологи советуют отказаться от газировки, кофе, сока и чая в пакетах

Диетологи определили напитки, которые не так безвредны, как это может показаться на первый взгляд.



В Роскачестве прокомментировали исследование яблочного сока на опасные добавки / Новости от 28.11.2018 11:04

Специалисты не советуют увлекаться чаями в пакетиках. В них могут содержаться красители, а в сами пакетики попадать пыль и грязь. Из-за технологического процесса пакетированные чаи содержат незначительное количество плесени, поскольку в пакетиках чайная пыль лежит довольно плотно и начинает отсыревать. Небольшое количество плесневого грибка позволяется и европейскими стандартами, пишут "Аргументы и факты".

Далее следуют газированные напитки. Главная проблема которых заключается в большом содержании углеводов. По подсчетам экспертов, в банке емкостью 0,33 литра содержится от 6,5 до 8 кусков сахара. ВОЗ признал сладкую газировку одной из главных причин детского ожирения по всему миру. Ее регулярное употребление грозит не только проблемами с лишним весом, но и сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми и кожными заболеваниями.

Специалисты рекомендуют пить меньше растворимого кофе. Он не более вредный, чем заварной, просто в нем содержится меньше полезных веществ из-за длительной обработки. Пить растворимое кофе натощак наиболее опасно - это грозит гастритом и язвой желудка.

Диетологи также призывают отказаться от соков из пакетов, которые сравнимы с газировкой. Присутствующие в соке витамины искусственные, считают медики. Поэтому стакан апельсинового сока лучше заменить на один настоящий апельсин.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что эксперты Роскачества проверили 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. В масштабном исследовании рассматривались как российские чаи, так и продукция из Индии, Польши, Шри-Ланки и ОАЭ.

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