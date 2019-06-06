Минздрав допустил повышение порога детства в России до 21 года

Министерство здравоохранения России допускает возможность увеличения детского возраста с 18 лет до 21 года. Об этом заявила первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



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"В первую очередь нас волнует употребление алкоголя, табака до 21 года, а значит, это профилактика вредных привычек и это здоровье наших будущих мам и пап", - пояснила она.

По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, в перспективе период детства должен быть продлен до 25-30 лет. Она добавила, что сейчас средний показатель во всем мире составляет 21 год.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство здравоохранения России выступило с предложением повысить до 21 года минимальный возраст, с которого будет разрешено приобретать крепкий алкоголь. Соответствующий документ уже опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В ведомстве предлагают запретить продажу алкоголя, в котором содержание спирта превышает 16,5%, лицам младше 21 года.

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