Министерство здравоохранения России допускает возможность увеличения детского возраста с 18 лет до 21 года. Об этом заявила первый заместитель министра здравоохранения Татьяна Яковлева, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"В первую очередь нас волнует употребление алкоголя, табака до 21 года, а значит, это профилактика вредных привычек и это здоровье наших будущих мам и пап", - пояснила она.
По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, в перспективе период детства должен быть продлен до 25-30 лет. Она добавила, что сейчас средний показатель во всем мире составляет 21 год.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство здравоохранения России выступило с предложением повысить до 21 года минимальный возраст, с которого будет разрешено приобретать крепкий алкоголь. Соответствующий документ уже опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В ведомстве предлагают запретить продажу алкоголя, в котором содержание спирта превышает 16,5%, лицам младше 21 года.
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