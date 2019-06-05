Medical Xpress: чрезмерное употребление куриных яиц вредит сердцу и сокращает годы жизни

Чрезмерное употребление в пищу куриных яиц значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.



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Об этом предупреждают ученые из Соединенных Штатов Америки.

О результатах их исследования сообщает научное издание MecidalXpress.

Диетологи, указывают ученые, рекомендуют ограничить потребление холестерина до 300 миллиграмм в день. В одном курином яйце же, указывают американские ученые, их порядка двух сотен.

Ежедневное потребление дополнительных 300 миллиграммов холестерина же, предупреждают ученые, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 17%. Риск преждевременной смерти же при этом увеличивается на 18%.

В то же время, передает Medical Xpress, совсем отказываться от употребления куриных яиц нельзя - они полезны для здоровья глаз и костей. Необходимо лишь, заявляют ученые, соблюдать меру в их употреблении.

От омлета из трех или же четырех яиц, например, лучше отказаться.

В исследовании американских ученых приняли участие 30 тысяч человек. Неутомимые исследователи из США наблюдали за их здоровьем и самочувствием 31 год.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что MedicalXpress посоветовал мужчинам носить усы - они якобы могут защитить от рака нижней губы.

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