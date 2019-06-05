Чрезмерное употребление в пищу куриных яиц значительно повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и преждевременной смерти.
Об этом предупреждают ученые из Соединенных Штатов Америки.
О результатах их исследования сообщает научное издание MecidalXpress.
Диетологи, указывают ученые, рекомендуют ограничить потребление холестерина до 300 миллиграмм в день. В одном курином яйце же, указывают американские ученые, их порядка двух сотен.
Ежедневное потребление дополнительных 300 миллиграммов холестерина же, предупреждают ученые, повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 17%. Риск преждевременной смерти же при этом увеличивается на 18%.
В то же время, передает Medical Xpress, совсем отказываться от употребления куриных яиц нельзя - они полезны для здоровья глаз и костей. Необходимо лишь, заявляют ученые, соблюдать меру в их употреблении.
От омлета из трех или же четырех яиц, например, лучше отказаться.
В исследовании американских ученых приняли участие 30 тысяч человек. Неутомимые исследователи из США наблюдали за их здоровьем и самочувствием 31 год.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что MedicalXpress посоветовал мужчинам носить усы - они якобы могут защитить от рака нижней губы.
Читайте также:
Тайны происхождения американского завтрака.
Российские химики синтезировали новое органическое вещество, из которого можно создать более эффективные катоды аккумуляторов, чем из лития.
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о подготовленной "стратегии по возвращению Крыма", которую Зеленский презентует в Брюсселе.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал представителей власти в нашей стране быть внимательнее к населению и перестать кормить чужие народы за русский счет в то время, как свой бедствует.