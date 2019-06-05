Медики утверждают, что голубика и брусника являются самыми полезными ягодами, поскольку активируют работу важнейших ферментов организма человека. Также к этим ягодами врачи причислили чернику, но обратили внимание на то, что ее выращивают с использованием опасных химических веществ.
"Массовое производство ягод всегда негативно отражается на их химическом составе. Сейчас можно на каждом шагу встретить клубнику, которая стала очень популярной ягодой за последние годы. У нее отличный вид, размер, но на вкус - совсем не то. Это потому что химический состав далек от настоящей органической клубники", - пояснил врач-гастроэнтеролог Владимир Пилипенко.
Регулярное потребление натуральных ягод благотворно отражается на нервной системе организма и сердце. Врачи также рекомендуют употреблять натуральные ягоды диабетикам.
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