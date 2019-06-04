Эксперт назвал яблочный сок лучшим средством для утоления жажды в жару

Руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич рассказала о преимуществах яблочного сока в жаркую погоду. По ее словам, сок из яблок является наиболее подходящим средством для утоления жажды в жаркую погоду, поскольку восстанавливает баланс солей в организме.



В Роскачестве прокомментировали исследование яблочного сока на опасные добавки / Новости от 28.11.2018 11:04

Людмила Хомич обратила внимание на важность поддержание баланса солей в организме. Это способствует нормализации артериального давления и нормальному протеканию всех процессов организма.

При этом, эксперт отметила, что сок не стоит считать чисто питьевым средством. Из-за большого количества веществ, прием соков лучше ограничить до 2-3 стаканов в день.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала своим читателям о полезности яблочного сока для людей, страдающих сердечными заболеваниями.

Читайте также:

Очищаем организм натуральными соками