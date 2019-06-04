Руководитель проекта Российского союза производителей соков Людмила Хомич рассказала о преимуществах яблочного сока в жаркую погоду. По ее словам, сок из яблок является наиболее подходящим средством для утоления жажды в жаркую погоду, поскольку восстанавливает баланс солей в организме.
Людмила Хомич обратила внимание на важность поддержание баланса солей в организме. Это способствует нормализации артериального давления и нормальному протеканию всех процессов организма.
При этом, эксперт отметила, что сок не стоит считать чисто питьевым средством. Из-за большого количества веществ, прием соков лучше ограничить до 2-3 стаканов в день.
Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала своим читателям о полезности яблочного сока для людей, страдающих сердечными заболеваниями.
Читайте также:
Очищаем организм натуральными соками
Возле Киевского вокзала в Москве уже две недели под открытым небом живет шведская писательница Миа Йоханссон.
Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал политическую обстановку на Украине.
Викарий патриарха Антиохии и всего Востока, епископ Эрзурумский Кайс сообщил о возможном низложении Вселенского патриарха Варфоломея.