В Великобритании предложили продавать сладости в "отталкивающих" упаковках

Медицинская ассоциация Великобритании предложила продавать сладости и газированные напитки в специальной "отталкивающей" упаковке. Подобная мера призвана помочь в борьбе с эпидемией ожирения, охватившей страну.



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Как сообщает издание The Daily Mail, медики призвали все крупные продовольственные бренды отказаться от своего яркого дизайна. Вместо этого им следует использовать унифицированную однообразную форму, предназначенную для "отталкивания потребителей". Речь идет о зеленовато-коричневом цвете.

Планы медицинской ассоциации поддержала главный медицинский инспектор Англии. По ее словам, эти меры должны стать частью программы по борьбе с ожирением.

"Эти предложения были извлечены из уроков борьбы с табаком и могут стать частью решения проблемы ожирения в нашей стране", - сказала Салли Дэвис.