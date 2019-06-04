Резкое похудение в преддверии отдыха грозит еще большими проблемами с избыточным весом. Об этом заявила врач-диетолог Елена Соломатина.
По ее словам, при резком голодании в организме перестают вырабатываться в нужном объеме ферменты, необходимые для переваривания еды. Когда человек приезжает в отель и начинает нормально есть, то его желудок не может справиться с большим количеством поступающей пищи.
"В результате организм начинает активно откладывать жир и сброшенные килограммы возвращаются моментально", - сказала она в интервью изданию "Вечерняя Москва".
Диетолог добавила, что такой жир не удастся сжечь ни плаванием, ни другой активностью на пляже во время отпуска.
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