Британская организация "Косметическая и пластическая хирургия" выяснили, на что женщины готовы пойти ради увеличения груди.
Для этого специалисты изучили соответствующие запросы в популярных поисковиках.
Об этом сообщает британское издание The Mirror.
Выяснилось, что подавляющее большинство представительниц прекрасного пола рассчитывают увеличить грудь с помощью употребления в пищу большого количества капусты. Однако, заявили в "Косметической и пластической хирургии", капуста не является надежным в этом плане средством.
Также женщины часто "гуглили" о пользе соевого молока для увеличения груди. Британские ученые опровергли и этот миф.
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