The Mirror: капуста не поможет женщинам увеличить грудь

Британская организация "Косметическая и пластическая хирургия" выяснили, на что женщины готовы пойти ради увеличения груди.



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Для этого специалисты изучили соответствующие запросы в популярных поисковиках.

Об этом сообщает британское издание The Mirror.

Выяснилось, что подавляющее большинство представительниц прекрасного пола рассчитывают увеличить грудь с помощью употребления в пищу большого количества капусты. Однако, заявили в "Косметической и пластической хирургии", капуста не является надежным в этом плане средством.

Также женщины часто "гуглили" о пользе соевого молока для увеличения груди. Британские ученые опровергли и этот миф.