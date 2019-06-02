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Три недели ежегодного отпуска повышают вероятность дожить до преклонных лет - ученые

Здоровье print

Три недели ежегодного отпуска помогут человеку сохранить здоровье и повысят вероятность дожить до преклонных лет.


Работодателям станет выгодно отправлять сотрудников...

К такому выводу пришли ученые из университета штата Огайо, США.

Люди, отдыхающие от работы меньше 21 дня в году, бьют тревогу американские исследователи, умирают на 37% чаще тех, кто отдыхает хотя бы три недели.

Даже четыре выходных дня, указывают ученые из США, позитивно отражаются на человеческом организме. Например, поясняют они, значительно снижается уровень стресса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что невыездные россияне выплатили 26 миллиардов рублей долгов ради поездок за границу.

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Темы США наука ученые здоровье
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