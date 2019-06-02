Три недели ежегодного отпуска помогут человеку сохранить здоровье и повысят вероятность дожить до преклонных лет.
К такому выводу пришли ученые из университета штата Огайо, США.
Люди, отдыхающие от работы меньше 21 дня в году, бьют тревогу американские исследователи, умирают на 37% чаще тех, кто отдыхает хотя бы три недели.
Даже четыре выходных дня, указывают ученые из США, позитивно отражаются на человеческом организме. Например, поясняют они, значительно снижается уровень стресса.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что невыездные россияне выплатили 26 миллиардов рублей долгов ради поездок за границу.
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США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
США и Россия выходят из договоров по контролю за гонкой вооружений. Это тревожная ситуация, особенно когда в Европе есть такие страны, как Румыния и Польша.
В середине мая Сердюков также был избран председателем совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации.