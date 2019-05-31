На Гавайях появились черви, которые поедают мозг

Департамент здравоохранения штата Гавайи предупредил туристов о новом виде червей, которые поедают человеческий мозг. Оказалось, что паразитические черви развиваются в улитках. В организм человека черви попадают когда люди употребляют зараженных улиток в пищу.



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Для выживания черви питаются тканями головного мозга, что приводит к эозинофильному менингиту, а иногда к смертельному исходу. На Гавайях зарегистрировано уже три случая заражения червями. Один турист съел слизняка из-за спора, а двое других съели немытые фрукты.