Всероссийский центр изучения общественного мнения определил, что более половины россиян следят за своим рационом питания. Около 60% респондентов рассказали, что стараются соблюдать принципы правильного питания. Только 21% опрошенных признались, что не следят за своим питанием.
Из тех, кто следит за рационом питания: 7% соблюдают диету, которую им прописал врач, 13% придерживаются самостоятельно выбранной диеты, и почти 40% стараются употреблять здоровую пищу. 21% россиян, которые едят что хотят делают это, поскольку у них не возникает проблем со здоровьем. Еще 19% респондентов рассказали, что употребляют то, что могут себе позволить.
Эстония намерена провести переговоры с РФ о транзите через ее территорию китайских грузов в Европу. Этот транзит Москве надо продать дорого, считает эксперт.
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