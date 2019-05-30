Большие объемы энергетических напитков могут оказать крайне пагубное влияние на сердце и даже привести к летальному исходу.
Об этом сообщает "Собеседник".
Например, пишут авторы материала, согласно предоставленной врачами информации, опасны для сердца даже две банки энергетика. Повышая артериальное давление и нарушая ритм биения сердца, они резко повышают риски сбоя сердечно-сосудистой системы в целом.
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