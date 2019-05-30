Врачи: к сбоям в работе сердца могут привести даже две банки энергетика

Большие объемы энергетических напитков могут оказать крайне пагубное влияние на сердце и даже привести к летальному исходу.



Чем Заменить Энергетики!? | Бодрость НА Весь День

Об этом сообщает "Собеседник".

Например, пишут авторы материала, согласно предоставленной врачами информации, опасны для сердца даже две банки энергетика. Повышая артериальное давление и нарушая ритм биения сердца, они резко повышают риски сбоя сердечно-сосудистой системы в целом.