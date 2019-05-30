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Психиатр-нарколог: кофе – примерно то же, что наркотики и алкоголь

Здоровье print

Распространенная привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.


Натуральный или Растворимый кофе? Сравнения

Об этом в интервью агентству "Москва" заявил главный внештатный психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн.

Кофеин приводит к развитию самой настоящей зависимости, предупреждает специалист. Больше половины тех, кто привык каждый день с утра пить кофе, при отказе от напитка испытывают раздражение, сонливость, снижение работоспособности и головную боль.

Эти симптомы, рассказал Евгений Брюн, носят название "абстинентный синдром" и наблюдаются у тех, кто страдает от алкогольной или же наркотической зависимости.

Регулярное потребление кофе, предупреждает Брюн, грозит психическим возбуждением, повышенным давлением и проблемами с сердечно-сосудистой системой.

Темы кофе наука Москва ученые здоровье алкоголь наркотики
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