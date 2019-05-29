Члены Всемирной ассамблеи здравоохранения постановили причислить эмоциональное выгорание на работе к списку болезней. Высший руководящий орган Всемирной организации здравоохранения внес синдром эмоционального выгорания в новую редакцию Международной классификации болезней (МКБ-11) под кодом QD85.
Члены ассамблеи определили болезнь как "синдром, возникающий из-за постоянного стресса на работе, с которым не удается справиться". Новая редакция МКБ должна вступить в силу 1 января 2022 года.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что ВОЗ включила в новую редакцию МКБ зависимость от видеоигр и ненавязчивое сексуальное поведение.
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