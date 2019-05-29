Регулярные физические нагрузки уменьшают риск развития серьезных заболеваний, препятствуют преждевременной смерти и помогают в борьбе с лишним весом. К такому выводу пришли специалисты Американского гериатрического общества.
По их словам, во время старения постепенно уменьшается мышечная масса тела, а большая часть жира откладывается в области живота.
"Это прямая угроза для пожилых людей, потому что так называемое "центральное ожирение" связано с более высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний", - пояснили ученые.
Они предложили группе испытуемых в течение десяти недель заниматься по особой программе тренировок. Первые тренировки длились 18 минут, затем их продолжительность увеличивалась до 36 минут. Упражнения чередовались с периодами отдыха. 40 секунд занимали упражнения, а 20 секунд - отдых. Затем начиналась новая серия упражнений, а через 40 секунд - очередная передышка.
В результате жировая масса у добровольцев сократилась почти на треть. Мышечная масса, наоборот, прибавилась, заключают исследователи.
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