В жару россиянам рекомендуют отказаться от мяса и кофе

В жаркую погоду россиянам рекомендуют отказаться от мяса, кофе и сладких напитков. Об этом рассказал главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.



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По его словам, лучше исключить из рациона алкоголь, ограничить потребление копченых, жареных и скоропортящихся продуктов питания. Лучше всего кушать овощи и фрукты, а также пить как можно больше жидкости: чая, воды или морсов.

Медик добавил, что повышение температуры негативно отражается на здоровье людей, поэтому в жару не следует долго находиться на улице и увлекаться физическими нагрузками, передает агентство "Москва". В одежде предпочтительнее натуральные ткани светлых тонов, не стоит забывать и про головной убор.